Inter, tenere Sanchez non è un azzardo: c’è un tema. Lautaro, non escluso il colpo di scena

Fino a qualche settimana fa sembrava che l’attacco dell’Inter dovesse smembrarsi in vista della prossima stagione. Lautaro Martinez al Barcellona, Alexis Sanchez di ritorno a Manchester e Sebastiano Esposito in prestito. Ora, però, lo scenario sembra essere totalmente cambiato. L’argentino e il cileno potrebbero infatti restare in nerazzurro anche il prossimo anno, come spiega La Gazzetta dello Sport: “La situazione del Toro è nota. Il numero 10 vuole sfruttare l’occasionissima Barcellona, forte dell’appoggio dell’amico Messi, ma le ultime settimane hanno portato a una frenata molto decisa della trattativa. Martedì prossimo scade la clausola compromissoria da 111 milioni e visto che l’Inter non scende dalla valutazione di 90 milioni più una contropartita sembra difficile riuscire a chiudere in un tempo così breve.

Il Barça deve trovare un tesoro per chiudere con i nerazzurri, ma la strada potrebbe anche essere un’altra. Anche dopo la scadenza della clausola, infatti, catalani potrebbero tornare alla carica con Suning, che di fronte a una richiesta espressa del giocatore e a un’offerta importante potrebbero cedere. Non è escluso che Lautaro resti un altro anno a Milano, senza dimenticare, comunque, che per lui pronto il rinnovo interista, a cifre molto importanti, ben più alte dello stipendio di oggi da 1,5 milioni“.