Retroscena centrocampo, nome nuovo: “Tentativo Inter nei discorsi Salcedo-Dimarco”

Spunta un nuovo retroscena di mercato che riguarda l'Inter. Ecco il tentativo fatto dai nerazzurri nelle scorse settimane

Spunta un nuovo retroscena di mercato che riguarda l'Inter . Secondo calciomercato.com, infatti, nelle scorse settimane i nerazzurri, nell'ambito dei discorsi con l'Hellas Verona per Salcedo e Dimarco, hanno fatto un tentativo anche per Mattia Zaccagni:

"A Zaccagni, in Serie A, ci hanno pensato in molti: prima la Fiorentina, poi Lazio e Inter, che ne aveva parlato a margine dei colloqui per Salcedo e Dimarco, infine il Napoli, che aveva addirittura trovato un accordo di massima sulla base di 16 milioni di euro", si legge.