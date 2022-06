Terreur (HLN): “Non sono sicuro che l’Inter voglia Lukaku quanto Lukaku vuole l’Inter”

"Questa soap opera è in corso da quando Lukaku ha rilasciato quell'intervista a Sky Italia a dicembre. Vuole chiaramente andare via dal Chelsea, ma tornare all'Inter non è facile. Hanno un budget molto limitato e probabilmente lo prenderebbero in prestito o con uno scambio di giocatori, ma non succede spesso. Sarà un affare molto difficile. Nelle scorse ore, ci sono delle foto che testimoniano la visita dell'agente di Dybala. Hanno già anche Lautaro, Dzeko e Correa. Non sono sicuro che l'Inter voglia Lukaku tanto quanto vuole l'Inter".