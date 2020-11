Fascia sinistra, Alonso o Emerson? L’Inter pesca un terzo nome dal cilindro: “A costo zero”

E se il prossimo rinforzo per la fascia sinistra dell’Inter non fosse né Emerson Palmieri né Marcos Alonso? Ne parla Tuttosport, secondo cui, per i nerazzurri, potrebbe essere ghiotta l’occasione di fiondarsi su Juan Bernat, 27enne laterale mancino del Paris Saint-Germain, in scadenza di contratto a giugno con i parigini:

“… Ha costi meno proibitivi un altro laterale sinistro di una grande continentale: lo spagnolo Juan Bernat del Paris Saint Germain, 27 anni, in campo contro Alaba nella finale dell’ultima Champions League a Lisbona. Bernat guadagna 4,1 milioni“, si legge.

(Fonte: Tuttosport)