MD – Thuram, il club più vicino è il Bayern. Ci sono anche Juve, Atletico e Chelsea

Del giocatore del Borussia M, in scadenza di contratto, il quotidiano spagnolo scrive che potrebbe rimanere in Bundesliga

Eva A. Provenzano

In Spagna parlano di Marcus Thuram, attaccante in scadenza del Borussia M'Gladbach che piace già da un po' all'Inter e non solo. "Ha sul tavolo sempre più opzioni - scrive il Mundo Deportivo - e il club più vicino in questo momento sembrerebbe il Bayern.

"Il giocatore è uno dei capocannonieri della Bundesliga, con 11 gol segnati, solo tre in meno rispetto a Fullkrug (Werder Bremen) che ne ha segnati 14. È un calciatore che conosce perfettamente la Bundesliga, perché questa è già la sua quarta stagione al Borussia Monchengladbach. Marcus Thuram è considerato uno dei migliori giocatori del campionato tedesco e il Bayern ha attivato da tempo il radar per poterlo portare a Monaco, non vuole farselo scappare e su di lui si è attivata da tempo. Hanno bisogno di un 9 e il francese sarebbe perfetto, anche perché è bravo anche sulla fascia", scrive il quotidiano spagnolo.

"Insieme al Bayern Monaco, Thuram ha suscitato l'interesse anche di altri grandi club. Chelsea, Atlético Madrid o Juventus sono stati in lizza. Soprattutto gli inglesi, pronti a pagare per averlo già a gennaio nonostante il contratto in scadenza", conclude il quotidiano sportivo spagnolo nella sua versione on-line.

(Fonte: MD)