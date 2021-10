Thuram sul figlio Marcus: “Se giocherà in Italia giocherà per una grande squadra”

Il figlio dell'ex giocatore bianconero è stato vicino a vestire la maglia nerazzurra in estate. L'idea di giocare in Serie A non è svanita

Eva A. Provenzano

Lilian Thuram, ex giocatore della Juve, è stato protagonista di uno degli eventi del Festival di Trento organizzato da La Gazzetta dello Sport, e ha parlato di Marcus. È il figlio, nonché attaccante del Borussia Mönchengladbach. Il giocatore è stato vicinissimo all'Inter in estate, prima di subire un infortunio che poi ha portato a Milano Correa.

Del suo futuro il padre ha detto: «Potrebbe tornare in Italia a giocare a calcio? È grande ormai, lui sceglierà. Io sono un padre, accompagno mio figlio. E se gioca in Italia, vuol dire che giocherà per una grande squadra, lui vuole giocare per una grande squadra, io spero che giochi in una grande squadra e sarò felice se giocherà in Italia».