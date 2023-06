In Germania – Thuram, si fa avanti il Lipsia. Il giocatore chiede 10 mln alla firma

L'attaccante lascia il Borussia M. con cui non ha rinnovato il contratto e oltre a Inter, Milan e PSG c'è il club tedesco che ha preso informazioni su di lui

Marcus Thuram non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Borussia Mönchengladbach e per un po' il suo nome è stato associato anche all'Inter. Diversi i club interessati al calciatore, figlio d'arte, che piace anche al Milan oltre al PSG. Ma, secondo quanto scrive la versione tedesca di Skysport, il Lipsia vorrebbe l'attaccante che è così finito nella lista della spesa dell'ad Max Eberl.