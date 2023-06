Sky – Inter, Thuram tarda per la firma in sede. Il motivo? Ecco cosa sta succedendo

Era atteso un paio d'ore fa nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione a Milano, Marcus Thuram, per apporre la propria firma

L'attaccante francese, però, non si è ancora presentato. Perché? Il motivo è stato spiegato da Sky Sport, secondo cui i legali del giocatore, primo colpo dell'Inter a parametro zero di questa sessione di mercato, starebbero approfondendo il contratto, prima di dare il definitivo via libera e permettere così a Thuram di firmare.