Thuram, nuovo incontro segnale chiaro: “Marcus colpito da una proposta fatta dall’Inter”

La novità è un segnale chiaro di come i nerazzurri siano in piena corsa per l'attaccante in scadenza di contratto con il Borussia

Marco Macca

Come vi abbiamo riportato, dopo il Mondiale in Qatar ci sarà un altro incontro tra l'Inter e l'entourage di Marcus Thuram, attualmente impegnato e qualificato alla semifinale con la sua Francia. La novità è un segnale chiaro di come i nerazzurri siano in piena corsa per l'attaccante in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach. Anche perché Thuram non è rimasto insensibile rispetto alla proposta fatta dall'Inter, che gli ha chiaramente fatto capire di volerlo inserire al centro del progetto:

"E se l’affare va avanti, è perché l’Inter sa di avere un terreno preferito su cui giocare, almeno un argomento da spendere per convincere il giocatore a scegliere Milano rispetto al Bayern. Non può essere l’ingaggio, evidentemente: peraltro non si è ancora neppure entrati in quel discorso, non è questo il momento. La società nerazzurra può regalare all’attaccante del Borussia Moenchengladbach un minutaggio e una continuità di impiego che il Bayern mai potrà garantire. Benintesi: l’Inter non può mettere per iscritto a Thuram che sarà titolare fisso, certo. Ma che sarà centrale nel progetto futuro, questo sì. Ed è un argomento di fronte al quale il giocatore e i suoi rappresentanti non sono affatto rimasti insensibili", si legge.