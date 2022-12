Thuram, si avvicina il tempo delle decisioni: “L’Inter si sente in prima fila. E Marcus…”

L'Inter e Marcus Thuram si sono dati appuntamento a dopo il Mondiale in Qatar per continuare a discutere di un possibile futuro insieme

L'Inter e Marcus Thuram si sono dati appuntamento a dopo il Mondiale in Qatar per continuare a discutere di un possibile futuro insieme. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si sentono ora in prima fila nella corsa al giocatore: