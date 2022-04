Times – Inter-Lukaku, come stanno le cose. Tuchel non era convinto e finché…

In un lungo articolo il Times analizza la situazione dell'attaccante belga tra presente e futuro

Il ritorno tanto sperato al Chelsea, per Romelu Lukaku si è presto trasformato in un incubo. Fin qui per l'attaccane è stata una stagione da dimenticare e da qualche settimana ha anche perso la titolarità. Il feeling con Thomas Tuchel non è mai sbocciato. Le voci sul suo ritorno all'Inter sembravano buttate lì, invece da qualche giorno si fanno sempre più insistenti e la possibilità, seppur remota, esiste. In un lungo articolo, il Times analizza la situazione dell'attaccante belga tra presente e futuro.

"I tifosi del Chelsea che hanno esultato per l'arrivo di Lukaku mostrano adesso la loro frustrazione. Lukaku ha poca fiducia, è partito titolare solo due volte nelle ultime otto partite, contro Luton Town e Middlesbrough. Tuchel ha spesso utilizzato il falso nove, con Kai Havertz punta. Le discussioni su Lukaku solleveranno più domande sul suo futuro al Chelsea, quando il club avrà un nuovo proprietario. Tuchel ha lasciato intendere di non aver spinto al massimo per Lukaku dicendo che si trattava di ingaggiare un attaccante disponibile, mentre non erano in grado di acquistare Harry Kane o Erling Haaland".

"Non ci sono indicazioni chiare che voglia lasciare il Chelsea, anche se è comprensibile che alla fine lo faccia. Sono circolate voci su un ritorno in Serie A all'Inter ed è una mossa da non escludere, anche se non è semplice. L'Inter non può permettersi il suo stipendio e potrebbe arrivare solo in prestito. Sembra che non ci sia alcuna possibilità che il Chelsea sia d'accordo. L'Inter si sta preparando a vendere Lautaro Martínez e spera di raccogliere 65 milioni di sterline per l'attaccante argentino. Il club nerazzurro non ha spento i rumors su Lukaku perché potrebbe accelerare la decisione di Dybala di firmare con loro. Quando il Chelsea ha impegnato circa 180 milioni di sterline su Lukaku, in commissioni e stipendio, si sarebbe aspettato un rendimento migliore dei 12 gol finora ottenuti in questa stagione. Finché Tuchel rimarrà allenatore, Lukaku potrebbe aver bisogno di una via di fuga".