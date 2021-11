Daily Mail – Tolisso, Inter e Juve interessate. Ma il Tottenham è in pole

Il calciatore del Bayern non rinnoverà il contratto e sarà libero a parametro zero a fine stagione

Sarà libero a parametro zero a fine stagione. Corentin Tolisso non ha intenzione di rinnovare con il Bayern e tra i club interessati a lui c'è anche l'Inter. Lo dicono in Italia e si riferiscono al club nerazzurro anche in Inghilterra. Il Daily Mail parla del centrocampista francese: sarebbe finito nel mirino del Tottenham e la società inglese sarebbe in pole per aggiudicarsi il giocatore. Sarebbe quindi più avanti dei dirigenti nerazzurri ma anche di quelli della Juventus, anche loro interessati al giocatore che ha avuto diversi problemi con gli infortuni. Ha collezionato 104 presenza in 4 stagioni, specifica il quotidiano inglese.