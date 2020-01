Inter-Juve, Tonali tiene aperto il mercato: pressing di Paratici per il Kulusevski-bis, Marotta…

Il mercato di gennaio è pronto a chiudere i battenti questa sera alle 20 ma le trattative non si fermano. I club, infatti, già lavorano in vista della prossima estate per non lasciarsi scappare gli obiettivi fissati. Sulla lista di molti club c’è il nome di Sandro Tonali, gioiellino del Brescia e della Nazionale italiana e oggetto del desiderio di molte società italiane ed europee.

Sul classe 2000 è forte il pressing di Inter e soprattutto Juventus, che continua a lavorare sottotraccia per chiudere al più presto la trattativa e non lasciarselo scappare. Un’operazione lampo molto simile a quella fatta per Dejan Kulusevski con l’Atalanta: accordo, visite mediche e ufficialità, prima di un ‘arrivederci a giugno’.

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ci sta lavorando da settimane e come riferisce Tuttosport, continuerà a farlo a mercato chiuso. Ma resta complicato convincere il presidente del Brescia Massimo Cellino, che può contare su una lunga lista di pretendenti e che soprattutto spera nell’Europeo per far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino di Tonali. Un’eventualità che la Juventus vorrebbe evitare.

Al momento l’Inter si è concentrata su altri obiettivi, ma resta vigile: il centrocampista delle ‘Rondinelle‘ è un pupillo di Marotta, che dopo aver perso Kulusevski non vorrebbe perdere anche Sandro Tonali.