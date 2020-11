Mercato, il retroscena: “Tonali ha atteso l’Inter per mesi. Determinante il fatto che…”

Sembrava essere destinato all’Inter, poi il cambio di rotta della società e il blitz del Milan hanno cambiato tutto. Per Sandro Tonali alla fine hanno avuto la meglio i rossoneri, che hanno in pochi giorni concluso l’affare col Brescia e con il suo agente. Spiega infatti Calciomercato.com come sia stata decisiva la strategia di Maldini e Massara: “L’idea di base di negoziare solo quando si è convinti di poter chiudere in fretta evita trattative lunghissime ed estenuanti, oltre ad essere apprezzata dai giocatori che sentono la voglia del Milan di accordarsi in tempo rapido. Per Tonali è stato un fattore determinante, dopo aver atteso l’Inter per mesi”.