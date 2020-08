Inter-Tonali, ci siamo: ecco la cifra finale e quando sarà completata la cessione

Sandro Tonali si avvicina ogni giorno sempre di più all’Inter. Il centrocampista classe 2000 è infatti il profilo scelto dal club nerazzurro per il futuro del centrocampo. E anche il Corriere di Brescia conferma l’ormai imminente fumata bianca per l’affare: “La prossima settimana verrà completata la cessione di Sandro Tonali all’Inter. Il calciatore, secondo il sito Transfermarkt, vale ora 31,5 milioni: Cellino ne incasserà in realtà almeno 35“, si legge tra le pagine del quotidiano bresciano.