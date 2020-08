Inter, una concorrente in meno per Tonali. Goal sicuro: “La Juve non entrerà in corsa”

Un ostacolo in meno separa Sandro Tonali e l’Inter. E’ ormai storia nota come il calciatore abbia già dato il suo sì al club nerazzurro e di come sia pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte: resta solo da discutere la cifra finale con il presidente del Brescia Cellino. E intanto una pretendente si sfila dalla corsa per il classe 2000: la Juventus sembrava infatti pronta a tornare alla carica dopo l’insediamento di Andrea Pirlo in panchina, ma come conferma Goal, i bianconeri non concorreranno per l’acquisto di Tonali.