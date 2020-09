Biasin: “Tonali piaceva assai, ma c’è un’altra priorità. Il ragazzo sarebbe all’Inter se…”

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha spiegato la scelta dell’Inter di non affondare per Sandro Tonali, ormai promesso al Milan: “Ci tengo molto a dire che, a me, Tonali piace assai. Anche ai dirigenti dell’Inter piaceva assai ma avevano una priorità: vendere. Questa cosa ha lasciato campo libero al Milan, che ha capito alla grande il momento e ha portato a casa un gran prospetto. Ottimo colpo di Maldini. E molti chiedono: “Ma è Conte che l’ha mollato?”. Mollato no ma, certo, se l’ex giocatore del Brescia fosse stata una effettiva priorità del tecnico… ora il ragazzo sarebbe nerazzurro.