Tonali, proposta folle dalla Fiorentina: ma c’è un no. “Da qui si può intuire che l’Inter…”

Tutti pazzi per Sandro Tonali. L’Inter è in primissima fila per il gioiello classe 2000 del Brescia, che avrebbe già detto sì alla proposta nerazzurra. Ma la concorrenza sul centrocampista è foltissima e le concorrenti non mollano. Soprattutto Rocco Commisso, che, scrive La Nazione, andrebbe matto per il calciatore: “Quest’ultimo proprio a gennaio, considerati i buoni rapporti con il presidente Cellino, aveva provato anche a mettere sul piatto una proposta folle: 50 milioni. Magari anche una provocazione per capire le reali intenzioni del numero uno del Brescia che rispose in modo interlocutorio.

O meglio, respinta al mittente senza un reale perché. O meglio, bisognava intuire che Inter e soprattutto Juve avevano strappato qualcosa in più di una corsia preferenziale. Lo stop del campionato e anche alcune dinamiche di mercato hanno rimescolato le carte e ancora il giovane centrocampista è disponibile e il duello tra i due club è più acceso che mai, con l’Inter passata in vantaggio. Ma la Fiorentina non ha certo mollato la presa. Sta lavorando a fari spenti per piazzare la zampata vincente anche sul filo di lana”, si legge.