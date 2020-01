Inter, ieri incontro per Tonali: anche Zhang dice sì. Il presidente ha detto a Marotta…

“È come quando apre un cantiere: ecco, l’Inter ha dato il via ai lavori per Sandro Tonali. È il frutto di un incontro avvenuto ieri, con i nerazzurri protagonisti e il Brescia attore assai interessato della vicenda. Tonali è l’obiettivo di Marotta e Ausilio, l’uomo individuato da tempo per rinforzare il centrocampo del futuro. Si parla dell’estate, non è un’operazione per l’immediato. Per intendersi: è un affare alla Kulusevski, poi finito alla Juventus per 44 milioni complessivi. Si può leggere come una risposta nerazzurra? Forse è prematuro. Di certo l’Inter vuole muoversi per tempo sul centrocampista, terreno di scontro annunciato proprio con i bianconeri”.

Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all’interessamento concreto dell’Inter per Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia.

COSTO DELL’OPERAZIONE

Il club nerazzurro ha effettuato un primo sondaggio per capire i termini dell’operazione.

“L’Inter ha cominciato a capire i termini dell’affare, con l’idea di impostare nelle prossime settimane una vera e propria trattativa. Tonali risponde perfettamente ai parametri che Steven Zhang ha dettato ai dirigenti: sì ad investimenti sostanziosi, ma per giocatori futuribili, con grandi margini di crescita, in sostanza con una carta d’identità giovane e non con ingaggi già elevati”, continua la Rosea che specifica come il costo dell’operazione non si discosterà dall’affare Kulusevski (44 mln), sebbene Cellino ne chieda addirittura 50 milioni di euro.

“Ragionando sulla prossima estate, l’investimento accontenterebbe anche Conte. Che invece per l’immediato vuole calciatori più pronti”, chiosa La Gazzetta.