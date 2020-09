Tonali, il retroscena: “Dopo Villa Bellini, l’Inter ha chiamato l’ag Bozzo e gli ha detto…”

Sandro Tonali è ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore del Milan. Ma perché l’Inter, forte dell’accordo col ragazzo ormai da mesi, ha deciso di non affondare il colpo per il classe 2000? Lo spiega Calciomercato.com, che svela anche un retroscena sulla trattativa: “I dirigenti dell’Inter infatti dopo la riunione di Villa Bellini con Antonio Conte hanno comunicato al giocatore, all’avvocato Bozzo e al Brescia di doversi fermare sulla trattativa. Priorità alle cessioni, altri acquisti nel mirino, necessità di almeno 15/20 giorni di tempo. “Oggi questo affare non si può fare, procedete pure”. Via libera, rispetto e correttezza. In questo spiraglio il segreto di Paolo Maldini che da settimane lavorava a fari spenti per inserirsi su Tonali ha potuto emergere anche pubblicamente”, si legge.