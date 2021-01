Nome certo per il 2021-22: “Un top ha già deciso di venire all’Inter”. In lista dal 2019

Se il mercato di gennaio, per l‘Inter, è da considerarsi chiuso (almeno di richieste invitanti sul fronte Eriksen), non altrettanto potrebbe essere per l’estate. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, un giocatore da tempo nella lista nerazzurra come Rodrigo De Paul avrebbe già deciso di venire a Milano:

“La sua scelta De Paul l’ha già fatta: nella decisione pesano un corteggiamento che risale addirittura al dicembre 2019 quando l’argentino era in cima ai pensieri di Antonio Conte. L’Inter poi ha fatto altre scelte mentre in estate le energie sono state indirizzate su Hakimi (…). A oggi, è bene sottolinearlo nuovamente, le possibilità di mettere a segno il colpo a gennaio, sono ridotte ai minimi termini“, si legge.

(Fonte: Tuttosport)