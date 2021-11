Torchia: “Vlahovic? Se guarda il lato economico, le big italiane sono tagliate fuori”

Davide Torchia, noto agente, si è mostrato dubbioso sulle possibilità che Vlahovic possa trasferirsi in una grande del nostro campionato

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it sul futuro di Dusan Vlahovic , Davide Torchia, noto agente, si è mostrato dubbioso sulle possibilità che l'attaccante della Fiorentina possa trasferirsi in una grande del nostro campionato:

"Non credo che Vlahovic vada via a gennaio. A giugno può andare alla Juventus, ma anche a tanti altri club. Se lui fa una questione tecnica allora può andar bene restare alla Fiorentina o cambiare per avere una crescita. Se lui fa un discorso economico, noi italiani siamo automaticamente fuori, e poi deve andare a scontrarsi su un campionato un pelino più complicato rispetto alla Serie A che è la Premier League".