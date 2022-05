Torino, Juric: “Penso che perderemo Bremer, trovarne uno più forte sarà impossibile”

Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric, allenatore del Torino, ha confermato la probabile partenza di Gleison Bremer

"Perderemo Pobega, e Mandragora è nella stessa situazione: sono giocatori di altre società e non si sa mai cosa può succedere. Per ora non abbiamo riscattato nessuno dei due: quindi, se vogliamo due giocatori come loro li dovremo andare a comprare. Negli ultimi anni abbiamo fatto delle scelte non giuste, e le stiamo pagando. Ora però guardiamo avanti. Anche in difesa, perderemo Bremer penso, ma abbiamo ragazzi con cui si può fare bene e altri che magari dovremo andare a prendere, anche se più forti di Bremer sarà impossibile trovarne. Dovremo cercarne uno che si avvicini alle sue caratteristiche".