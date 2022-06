Lukaku-Lautaro, torna la macchina da guerra: “Amici, prima che compagni. Il feeling nacque…”

Lukaku e Lautaro, Lautaro e Lukaku. La LuLa è tornata. La 'gioiosa macchina da guerra', come la definisce la Gazzetta dello Sport, è pronta a far gioire nuovamente i tifosi dell'Inter . Un feeling anche extracampo che ha fatto le fortune dei nerazzurri:

"Quella gioiosa macchina da guerra della Lu-La nacque un giorno dell’autunno 2019. Era un gioco di parole, ma pure un incubo per le difese avversarie: segnava uno e faceva l’assist l’altro, ogni volta così, quasi senza soluzione di continuità. Rieccoli qui, nastro riavvolto: Lukaku e Lautaro insieme, amici ancor prima che compagni. Erano pure vicini di casa, almeno fino a un anno fa. Adesso non lo saranno più, visto che l’argentino si è trasferito da qualche tempo in centro, in zona Brera. Ma ad Appiano e a San Siro sarà di nuovo spettacolo. «Siamo amici, questo è il nostro segreto», svelò un giorno Romelu, parlando del feeling con l’argentino. Spogliatoio condiviso, consigli sparsi sull’abbigliamento, una lingua spagnola - che il belga parla benissimo - a fare da legame".