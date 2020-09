Gds: “Skriniar dice sì: ma dagli Spurs 40 mln. L’Inter chiede 55 per poi prendere…”

Continua serrato il pressing del Tottenham su Milan Skriniar. Lo slovacco è l’obiettivo numero uno di Jose Mourinho per rinforzare la difesa, ma l’Inter non molla la presa sul prezzo di uno dei suoi calciatori con più valore. C’è infatti distanza tra domanda e offerta, come spiega La Gazzetta dello Sport: “Skriniar insomma non è più un intoccabile, ma tra età e possibilità di fare una rara plusvalenza (meccanismo che rende un Everest piazzare uno come Joao Mario), resta uno dei pochi con cui accumulare un tesoretto.

Nei giorni scorsi è iniziata davvero la trattativa con il Tottenham. Mourinho resterà interista a vita e potrebbe dare un bell’aiuto. Skriniar ormai ha deciso di accettare il trasferimento, anche se non giocherebbe la Champions. Ora starà ai due club trovare un accordo sul prezzo del cartellino. L’Inter (che poi virerebbe in difesa su uno tra Milenkovic, Smalling e Kabak) è partita da una richiesta di 55-60 milioni, gli Spurs faticano ad arrivare a 40. Che varrebbero comunque la sacra plusvalenza…”, si legge.