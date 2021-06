Inter, Marotta punta il nome per l’anno prossimo: “Trattativa reale e assolutamente in piedi”

L'Inter guarda con fiducia e razionalità al futuro, pronta a cogliere le ottime opportunità che il mercato offrirà nei prossimi mesi

L'Inter guarda con fiducia e razionalità al futuro, pronta a cogliere le ottime opportunità che il mercato offrirà nei prossimi mesi. In questa lista può essere inserito sicuramente Onana, portiere dell'Ajax in scadenza nel 2022. Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, sarebbe deciso a puntare su di lui per il prossimo anno. Scrive calciomercato.com.

"Bravo con i piedi, elegante tra i pali e con un salario assolutamente compatibile con quelli che sono i piani presenti e futuri dell’Inter. Ecco perché Onana è un nome che bisogna assolutamente tenere in considerazione per l’Inter, che in regime di ristrettezza economica deve muoversi nel complesso mercato dei parametri zero, un bacino in cui Ausilio e Marotta hanno sempre dimostrato di saper nuotare con agio e prontezza. La trattativa è in piedi, l’Inter pensa seriamente a Onana per il dopo Handanovic".