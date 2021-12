Inter, trattativa subito fermata: “No di Marotta a questa proposta di mercato della Juventus”

Il retroscena è raccontato dall'edizione odierna di Repubblica: no secco dell'Inter a una proposta di mercato della Juventus

In vista del mercato di gennaio, l'Inter punta a mantenere per quanto possibile intatta la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Se ci saranno novità sul fronte cessioni (o occasioni dell'ultimo minuto), però, tutto potrebbe cambiare. Intanto, qualcosa si è già mosso. Il retroscena è raccontato dall'edizione odierna di Repubblica, secondo cui i nerazzurri avrebbero rifiutato una proposta della Juventus per Matias Vecino, che resta comunque in partenza: