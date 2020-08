Sky – Vidal, iniziata la trattativa con il Barça per liberarsi a parametro zero. E l’Inter…

E’ iniziata la trattativa tra l’agente di Arturo Vidal e il Barcellona per permettere al centrocampista cileno di liberarsi a parametro zero e unirsi poi all’Inter di Antonio Conte, che lo cerca ormai da due sessioni di mercato. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui l’obiettivo dell’ex Juventus, consapevole di non rientrare più nei piani del Barça, sarebbe quello di ottenere dal club blaugrana una risoluzione consensuale del contratto, oltre a una buonuscita.

Dal canto suo, il Barcellona, sapendo dell’interesse dell’Inter nei confronti di King Arturo, potrebbe anche chiedere un conguaglio economico per la sua cessione. Si tratta. E, contestualmente a questa trattativa, prosegue quella tra il procuratore dello stesso Vidal, Fernando Felicevich, e la società di Viale della Liberazione per trovare quanto prima un accordo sul contratto del giocatore. Ore intense, l’Inter al lavoro per regalare a Conte uno dei suoi obiettivi primari.

(Fonte: Sky Sport)