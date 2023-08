Romano: “Trubin-Benfica, offerta ufficiale e affare in chiusura: cifre e dettagli”

Anatolij Trubin si allontana, probabilmente in modo definitivo, dall'Inter: è in chiusura l'affare col Benfica secondo Fabrizio Romano

Anatolij Trubin si allontana, forse definitivamente, dall’Inter. Come riportato dall’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, “il Benfica sta infatti per concludere l’affare Trubin!

Offerta ufficiale presentata allo Shakhtar: 10 milioni di euro di parte fissa più 1 milione di bonus. L’accordo include anche una clausola di rivendita del 40% in favore dello Shakhtar. Primi contatti rivelati quattro giorni fa, ora l’affare è in chiusura”, ha scritto Romano. Trubin era nella lista dei nerazzurri per il ruolo di vice Sommer.