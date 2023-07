Trubin, occhi all’Inter: voglia di nerazzurro. La risposta a un tifoso interista dice tutto

I suoi occhi sembrano rivolti unicamente lì, verso Milano, verso l'Inter . Anatoliy Trubin, portiere ucraino dello Shakhtar Donetsk, è il primo nome per il post Onana in casa Inter. E il giovane calciatore classe 2001 sembra gradire alquanto il corteggiamento del club nerazzurro, visto che non perde occasione di lasciare indizi sulla sua volontà sui social.

L'ultimo, in ordine di tempo, è la risposta a un tifoso interista che, in inglese, gli chiedeva di venire a Milano. Come qualche giorno fa, Trubin ha pubblicato l'emoticon con i due occhi, che la dice lunga sulla sua volontà. In attesa che l'affare si formalizzi, Trubin ha già i suoi occhi all'Inter.