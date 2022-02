TS conferma: “Perisic, sì all’Inter! Uno in particolare gli ha fatto cambiare idea”

Ivan Perisic ha confermato la volontà di restare all’Inter e, tra due-tre settimane, le parti si ritroveranno per iniziare a parlare concretamente di cifre

Marco Astori

Svolta inaspettata per quanto riguarda il futuro di Ivan Perisic. Se qualche giorno fa il rinnovo con l'Inter sembrava quasi impossibile, ora arriva una grande apertura dal giocatore. Anche Tuttosport conferma, infatti, come la sua volontà sia quella di restare a Milano. Ma prima andranno discussi i termini per trovare un accordo: "Ivan Perisic ha confermato la volontà di restare all’Inter e, tra due-tre settimane, le parti si ritroveranno per iniziare a parlare concretamente di cifre. Questo l’esito del primo incontro avuto tra Beppe Marotta , Piero Ausilio e l’entourage del croato.

Un sì che non era affatto scontato: il pressing di Simone Inzaghi per il rinnovo e un’intesa perfetta con l’allenatore (mai Perisic ha reso così, in carriera), hanno incrinato le certezze di inizio stagione dell’esterno. Problema è che il croato, oltre ad avere importanti pretese economiche, era alla ricerca di un progetto tecnico importante, e finora non si sono palesati club che soddisfassero entrambe le esigenze. Anche l’Inter - va detto - è lontanissima dai suoi desiderata (un triennale da 6 milioni) e ha offerto due anni a 3.5 milioni.

Questo è accaduto a inizio dicembre e, come più volte sottolineato - vista la forbice tra le parti - si era deciso di incontrarsi a febbraio, come puntualmente accaduto. L’interessato, anche a livello economico, vuole che sia riconosciuto il suo valore. Però il fatto che le parti abbiano deciso di rivedersi e iniziare a parlare di cifre, dimostra come ci sia la volontà di chiudere, magari a metà strada.