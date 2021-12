TS – Inter, l’agente di Onana è atteso a Milano: fumata bianca in arrivo

L'Inter e Onana sono pronti a definire l'accordo in vista della prossima stagione: l'agente è atteso in Italia a breve

Il procuratore del calciatore, Alberto Botines, è atteso in italia la prossima settimana: "Lunedì sarà a Roma (per Pau Lopez che alla 20 esima presenza dovrà obbligatoriamente essere riscattato dall’Olympique Marsiglia, oggi siamo a quota 18), martedì ad Udine (per un saluto a Deulofeu) e successivamente a Milano, per incontrare l’Inter".