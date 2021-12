TS – Inter, Sanchez può partire: da Thuram a Jovic, tutti i nomi in entrata

In attesa di definire il futuro di Sanchez, l'Inter guarda al mercato e studia i possibili sostituti del cileno

In casa Inter, la dirigenza sta riflettendo sulla quarta punta a disposizione di Simone Inzaghi in vista del mercato di gennaio. Alexis Sanchez - in gol contro il Cagliari - vuole rilanciarsi e sta trovando maggiore spazio nelle ultime settimane. Nel caso in cui il cileno puntasse a una titolarità, impossibile da garantire, la sua permanenza a Milano sarebbe a rischio.