Tuchel: “Non possiamo vendere né comprare, ma Lukaku resta importante per il Chelsea”

Thomas Tuchel, manager del Chelsea, è tornato a parlare della situazione societaria dei Blues, con particolare focus sul futuro di Lukaku

"La situazione del club al momento è questa: non possiamo né vendere né comprare giocatori. Ma Lukaku resta molto importante per i nostri piani. Lo sento molto motivato, molto forte in allenamento. Molto coinvolto quando giochiamo. È un vincente e tale rimarrà. Ha giocato una bella partita a Middlesbrough. Al momento non c'è spazio per il malumore, per la delusione. Ci sono tante partite in arrivo nelle settimane decisive della stagione. Non c'è spazio per ripensamenti. Dobbiamo concentrarci. E abbiamo bisogno di ogni singolo giocatore e ovviamente anche di Romelu".