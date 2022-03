Tutto sul futuro di Dybala: “Verità sulla Juve, Inter, Liverpool e non solo”

Ecco tutta la verità sul futuro di Paulo Dybala dopo il mancato rinnovo con la Juve. L'Inter è vigile sulla situazione

Fabrizio Romano , esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala dopo il mancato rinnovo con la Juve: “Da quello che so, non è fatta con l’Inter e con nessuno. Leggo tante cose, si parla di Inghilterra e Spagna, leggo del Liverpool. I Reds stanno facendo fatica a trovare l’accordo con Salah, vedo difficile possano fare l’offerta che si aspetta Dybala.

Non penso che ci possano essere ripensamenti, Dybala è stato tradito, l’accordo c’era. Lui aveva dichiarato che sarebbe rimasto per 5 anni, poi a dicembre il contratto non era pronto. La Juve si è tirata indietro, non è che Dybala ha ascoltato altri club. La porta Inter io non la chiuderei. Questo non vuol dire sia fatta”, le sue parole