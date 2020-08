Tuttosport: “Lautaro, il sostituto può arrivare da Barcellona: identikit chiarissimo”

E’ ribaltone assoluto in casa Barcellona, con il club che ha messo alla porta diversi calciatori fondamentali in questi anni, ma ormai arrivati alla fine del loro ciclo. E il più rumoroso è il nome di Luis Suarez, che lascerà il Camp Nou dopo sei anni.

Tuttosport immagina un suo ipotetico arrivo all’Inter, con Lautaro Martinez che farebbe il percorso opposto.

“Il sostituto potrebbe arrivare sempre da Barcellona e l’identikit porta dritto a Suarez, messo alla porta dal club. Operazione che sarebbe possibile (previo il placet del nuovo allenatore) solo se l’attaccante uruguaiano otterrà lo svincolo dai blaugrana. Quasi superfluo sottolineare come il Pistolero – nell’ottica di costruire una squadra che possa vincere subito – rappresenta quanto di meglio può offrire il mercato per sostituire Lautaro.

Come “ai tempi” per Vidal, è invece comunque escluso che l’attaccante possa entrare nel mazzo delle contropartite per Martinez perché l’affare non sarebbe economicamente conveniente per i nerazzurri”.