Sky – Data limite dall’UEFA per le Coppe. La FIGC prepara il piano: i club in attesa

Si lavora sulla ripresa di campionati e coppe. C’è una data limite da non superare per l’UEFA ed è il 31 agosto 2020. Fino ad allora dovranno essere giocate le finali di Champions League ed Europa League. Si ipotizza che la finale di CL si possa giocare il 29 agosto e quella di EL il 26 dello stesso mese. Su queste si basano tutte le ipotesi del massimo organismo del calcio europeo. Giovedì il Comitato Esecutivo deciderà su nuove date. In Italia si aspetta il protocollo stilato dalla FIGC, i club di Serie A ancora non lo conoscono e vorrebbero capire quali sono le linee guida per capire se è possibile ripartire. Spadafora, Ministro dello Sport, spera che si possa tornare in campo per gli allenamenti il 4 maggio, quando saranno scadute le misure restrittive per evitare i contagi da coronavirus.

(Fonte: SS24)