UFFICIALE – Mercato, Rafa Benitez è il nuovo allenatore dell’Everton

Nuova avventura per Rafa Benitez. L'ex allenatore di Inter e Napoli, infatti, torna ad allenare in Premier League. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l'Everton ha annunciato di aver ingaggiato lo spagnolo come nuovo allenatore in sostituzione di Carlo Ancelotti, volato al Real Madrid.