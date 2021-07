UFFICIALE – Inter Women, la centrocampista Catelli passa al Verona

L'Inter annuncia la cessione in prestito della centrocampista della formazione femminile Anna Catelli al Verona

L' Inter ha annunciato la cessione di Anna Catelli al Verona Women . Il club nerazzurro ha comunicato la cessione in prestito attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale.

"FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo temporaneo di Anna Catelli. La centrocampista nerazzurra si trasferisce a Verona per una stagione. Un in bocca al lupo ad Anna per questa nuova esperienza professionale".