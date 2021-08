UFFICIALE / Lo United ha l’accordo con la Juve: Ronaldo torna a Manchester

L'annuncio del club inglese sul ritorno del portoghese in Premier League

L'annuncio ufficiale del suo ritorno al Manchester United ha mandato in tilt il sito ufficiale del club inglese. Cristiano Ronaldo ritorna a giocare in Premier League, una bomba esplosa negli ultimi giorni di mercato. Ha dato il suo addio alla Juventus quando si parlava del Manchester City. Ma invece ha fatto ritorno, ed è arrivato l'annuncio atteso, nella società che lo aveva visto diventare grande.

"Il Manchester United è lieto di confermare che il club ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo, previo accordo su condizioni personali, visto e visite mediche. Cristiano, cinque volte Pallone d'Oro, ha vinto finora oltre 30 trofei importanti durante la sua carriera, tra cui cinque Champions League e quattro trofei FIFA, sette scudetti in Inghilterra, Spagna e Italia, e il Campionato Europeo con il Portogallo. Nella sua prima parentesi con il Manchester United, ha segnato 118 gol in 292 partite. Tutti al club non vedono l'ora di dare il benvenuto a Cristiano a Manchester", si legge nella nota ufficiale del club inglese.