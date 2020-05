Mercato Inter, Vagiannidis: concorrenza battuta. Ma l’ultima parola spetta a Conte

Panathinaikos, club greco con il quale ha un contratto in scadenza e al momento non ha rinnovato. L’Under19 ha esordito in prima squadra a febbraio ed è stato ricercato da diversi club. Georgios Vagiannidis è un terzino destro, classe 2001, che si crede sia vicinissimo all’Inter. Il giocatore viene dalclub greco con il quale ha un contratto in scadenza e al momento non ha rinnovato. L’Under19 ha esordito in prima squadra a febbraio ed è stato ricercato da diversi club.

“Il club nerazzurro è fra le società che si sono mosse con maggiore convinzione e negli ultimi giorni, dalla Grecia, è filtrato che abbia messo le mani su Vagiannidis, superando la concorrenza di squadre come Barcellona, Manchester City, Monaco e Borussia Dortmund”, scrive Masini su TuttoSport.

I nerazzurri avrebbero offerto un quinquennale a 500mila euro l’anno come base iniziale e al club greco, che lo ha formato andrebbero 400mila euro. Sarà aggregato alla prima squadra in fase di preparazione, per la prossima stagione, e poi sarà Conte a decidere se trattenerlo all’Inter o mandarlo in prestito in un altro club italiano per fargli fare esperienza.

(Fonte: TS)