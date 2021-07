Vanheusden a Milano per parlare con l’Inter. Lo Standard spera e spunta…

Oggi il difensore è a Milano per parlare con la dirigenza nerazzurra

Come riporta Het Nieuwsblad, il difensore oggi è a Milano per parlare con l'Inter e capire dove giocherà la prossima stagione. L'intenzione da Viale Liberazione è cedere il difensore in prestito e le pretendenti non mancano. Lo stesso Standard spera di riavere Vanheusden, ma è forte la concorrenza di Sassuolo e una big belga, il Club Brugge.