Tonali, da Firenze: “Inter in vantaggio su tutti”. Ma c’è chi ha provato una follia

Continua il forte pressing dell’Inter per Sandro Tonali, individuato come il profilo perfetto per il futuro del centrocampo. Ma il club nerazzurro non è l’unico ad essere interessato al ragazzo, come si legge sul Corriere Fiorentino: “«La Fiorentina farebbe carte false per prenderlo», ha raccontato il presidente del Brescia Massimo Cellino qualche settimana fa. Vero. Pradè e Barone ci provarono l’estate scorsa (offrendo più di 30 milioni) e, a gennaio, son tornati alla carica spingendosi fino a quota 50. Una follia, ma ben ragionata. E chissà che oggi Cellino non si sia pentito di quel «no». Perché la crisi post Covid 19 morde forte e, per il momento, ne Inter (club in vantaggio su tutta la concorrenza) ne Juve, si siano avvicinate a quelle cifre”.