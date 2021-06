Varane ha preso la sua decisione: via dal Real. United in pole, la richiesta di Perez

Il Real Madrid è sempre più rassegnato a perdere Raphael Varane quest'estate

Il Real Madrid è sempre più rassegnato a perdere Raphael Varane quest'estate. Secondo quanto riporta The Athletic, gli agenti del giocatori hanno informato il Real Madrid della volontà del difensore di provare una nuova sfida.

Il contratto di Varane scade alla fine della prossima stagione e finora non ha mostrato alcun interesse a discutere del rinnovo. Florentino Perez ha informato Carlo Ancelotti che Varane potrebbe essere venduto se il club ricevesse un'offerta congrua. Chelsea e Manchester City hanno mostrato un timido interesse, ma il Manchester United è, in questa fase, il club che ha più probabilità di trovare un accordo con i blancos. Diverse fonti a Madrid ritengono che un accordo potrebbe essere fattibile per una cifra che si aggira intorno ai 50 milioni di euro.