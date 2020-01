Inter, si aspetta l’offerta dell’Everton per Vecino: ecco la richiesta. E se parte…

Un centrocampista arriva, un centrocampista va. Nel giorno di Christian Eriksen all’Inter, si sta lavorando a capofitto anche per trovare una sistemazione a Matias Vecino, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. E, come riporta Calciomercato.com, è una la squadra che lo sta cercando con più insistenza: “Non convocato per la partita con il Cagliari, l’Inter ora cerca una soluzione all’estero, come da preferenza espressa dal giocatore.

Ancelotti, tecnico dell’Everton, lo stima da tempo, per questo l’Inter, tramite l’agente del centrocampista, ha riallacciato i rapporti con la dirigenza dei Toffees, e ora aspetta un’offerta formale. La valutazione è attorno ai 25 milioni di euro, trattabili. Lavori in corso dunque. Dovesse arrivare l’offerta giusta, anche come formula, l’Inter potrebbe poi investire il ricavato su un nuovo centrocampista. Prima, però, è fondamentale la cessione di Vecino.