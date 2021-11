Vecino, futuro già segnato: “Via già a gennaio? L’Inter fissa le condizioni”

Il futuro di Matias Vecino potrebbe essere lontano dall'Inter. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ne parla così

Il futuro di Matias Vecino potrebbe essere lontano dall'Inter. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ne parla così: "L’uruguaiano è in scadenza di contratto, ma i nerazzurri non intendono cederlo gratuitamente nel nostro campionato. Il messaggio è soprattutto per il Napoli, considerato che Spalletti è un suo estimatore". L'addio potrebbe arrivare anche a gennaio, qualora ci fossero le condizioni.