Vecino via? L’Inter non fa sconti: ecco la richiesta. In caso di addio…

L'uruguaiano non è contento della situazione che sta vivendo a Milano

Dal ritiro della nazionale Matias Vecino ha messo in chiaro di non essere felice dell'attuale situazione che sta vivendo all'Inter. "A Milano vivo una situazione inaspettata, se continua dovremo trovare una soluzione col club", la frase chiave del centrocampista. La soluzione, secondo la Gazzetta dello Sport , sarebbe la cessione.

"Ma i nerazzurri non intendono fare sconti: serve un assegno convincente di almeno 10 milioni, altrimenti l’uruguaiano resterà, continuando a galleggiare tra le riserve di centrocampo. In caso di addio, non è detto che la sua casella sia riempita con un altro mediano, vista la futura necessità di intervenire a sinistra. Sempre che non si materializzi la possibilità di un turnover tutto uruguaiano: il cagliaritano Nandez, che aveva sfiorato l’Inter a luglio, non è mai uscito dai pensieri interisti. A Milano potrebbe prendere il posto del connazionale Vecino ma, soprattutto, aiutare a destra il singhiozzante Dumfries".