Inter, Sanchez ok. Sensi, più chance da titolare. E Vecino può restare

Inter e Conte dovrà cercare di far fronte alla seconda parte del campionato con i giocatori che ha già in rosa. È il caso di Per ora il mercato dei centrocampisti è fermo al palo in casae dovrà cercare di far fronte alla seconda parte del campionato con i giocatori che ha già in rosa. È il caso di Sensi che è tornato a far parte delle rotazioni e presto potrebbe avere delle chance dall’inizio perché sta lavorando sul suo stato di forma dopo l’infortunio che lo ha messo ko a inizio stagione.

Secondo il Corriere dello Sport anche Vecino è da ritenersi un rinforzo. Perché dovrebbe restare e non partire nel mercato di gennaio. Versione diversa da quella di Skysport che ritiene il centrocampista tra quelli in partenza se dovessero arrivare eventuali offerte . È atteso in settimana il suo rientro in gruppo.

Intanto ha recuperato Sanchez e oggi andrà in panchina. Lui può dare una mano a Lukaku e Lautaro, in attesa che arrivi dal mercato un nuovo rinforzo per l’attacco.

(Fonte: Corriere dello Sport)