Sky – Incontro Vecino-Lazio: cosa manca per la chiusura del colpo

Il futuro di Matias Vecino, svincolato dall'Inter dopo la scadenza del contratto. Ecco quanto evidenziato da Sky Sport sul centrocampista:"Matias Vecino resta un obiettivo della Lazio per il centrocampo. Ieri c'è stato un incontro tra le parti: i biancocelesti offrono 2 anni (con opzione per il terzo) a 1,7 milioni mentre il giocatore ex Inter chiede 2 o 3 anni a 2,5 milioni di euro", si legge.