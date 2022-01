Inter, addio Vecino a gennaio? Sarri lo vuole alla Lazio, due nodi da sciogliere

Dopo il no al Genoa, resta viva l'ipotesi Lazio per Matias Vecino: due ostacoli per il suo addio a gennaio all'Inter

Alessandro Cosattini

“Vecino e Sensi hanno avuto meno spazio, ma io ho parlato con entrambi e li terrei sempre con me, sono forti e hanno qualità. Quando li ho impiegati sono stati determinanti, ricordo Sensi col Genoa e Vecino con l'Atalanta all'andata. Stanno giocando un po' meno, ma se rimarranno troveranno spazio. La società sa cosa penso, stanno bene all'Inter per me. Poi dipende dalla loro volontà anche”. Ha risposto così oggi Simone Inzaghi alla domanda di FCInter1908 in conferenza stampa verso Atalanta-Inter. Se per Sensi c’è il forte pressing della Sampdoria, per Vecino invece va registrato soprattutto l’interesse della Lazio.

Ne parla così Calciomercato.com: “Dopo il no al Genoa, resta viva l'ipotesi Lazio. Maurizio Sarri spinge per averlo in rosa fin da subito, senza aspettare giugno, quando scadrà il contratto con i nerazzurri, ma al momento, nonostante la disponibilità del giocatore e del suo entourage a parlarne, ci sono due ostacoli. Il primo è di natura economica, con l'inter che vorrebbe un indennizzo, tra i 2 e i 3 milioni di euro. Il secondo è legato all'indice di liquidità, vera spada di Damocle della Lazio. Al momento il club di Lotito non può assumere nuovi impegni finanziari (acquisti di nuovi giocatori con relativi stipendi, ma anche rinnovi contrattuali di propri giocatori in scadenza di contratto) perché il rapporto tra attività correnti e passività supera lo 0,6”, si legge. L’addio di Muriqi, che ha diversi estimatori in Europa, può fornire un assist importante a Sarri per Vecino.